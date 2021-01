Czechy

Do 22 stycznia Czechy przedłużają stan wyższej konieczności, który został wprowadzony 5 października 2020 roku.

W kraju obowiązuje zakaz wychodzenia z domu między godziną 21 a 5 rano. Zamknięte są galerie handlowe, hotele, sklepy, kina, teatry, muzea i niektóre zakłady usługowe. Otwarte pozostaną sklepy oferujące artykuły pierwszej potrzeby. W szkołach i na uczelniach obowiązuje nauka zdalna.

Według danych czeskiego Ministerstwa Zdrowia, Polska znajduje się na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania. Polacy przyjeżdżający do Czech na okres powyżej 24 godzin zobowiązani są do wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego oraz okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72 godzin przed wjazdem. Innym rozwiązaniem jest poddanie się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu do Czech i przedłożenie wyniku badania do regionalnej stacji higieny. Niestosowanie się do tych reguł oznacza poddanie się obowiązkowej kwarantannie.

Jan Blatný, czeski minister zdrowia powiedział, że restrykcje będą obowiązywać do 22 stycznia. Dodał jednak, że po tym jak rząd przeanalizuje sytuację epidemiczną w kraju oraz państwach sąsiednich, stan wyższej konieczności może ponownie być przedłużony.

Elektroniczny formularz lokalizacyjny >>>>>

Aktualne informacje o obostrzeniach znajdziesz na stronie czeskiego Ministerstwa Zdrowia >>>>>

Słowacja

Od 1 stycznia słowacki rząd zaostrzył restrykcje związane z COVID-19. Nowe obostrzenia pozwalają wychodzić z domu tylko w pilnym i koniecznym celu.

Wyjście z domu w godzinach od 5 rano do 1 w nocy następnego dnia możliwe jest tylko w drodze do pracy (wymagane jest zaświadczenie), do lekarza, na test na obecność COVID-19 oraz do sklepu po zakup niezbędnych produktów. Zamknięte są galerie handlowe, sklepy, hotele, kina, teatry i muzea. Otwarte pozostaną sklepy oferujące artykuły pierwszej potrzeby.

Wjazd do kraju jest możliwy po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR, w przeciwnym wypadku obowiązuje kwarantanna.

Pod koniec grudnia parlament Słowacji zmienił konstytucję, umożliwiając rządowi przedłużanie stanu wyjątkowego.

Aktualne informacje o obostrzeniach znajdziesz na stronie słowackiego Ministerstwa Zdrowia >>>>>

Węgry

Od września ub. r. na terytorium Węgier nie mogą wjechać obywatele innych państw. Powodem zamknięcia granic jest pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna.

W listopadzie 2020 r. w życie weszły nowe obostrzenia związane z COVID-19, które obowiązują do 11 stycznia br. Naczelna lekarz Węgier apeluje, aby rząd przedłużył częściowy lockdown.

W kraju obowiązuje zakaz wychodzenia z domu między godziną 20 a 5 rano.

Wszystkie sklepy, z wyjątkiem aptek i stacji benzynowych, muszą być zamykane najpóźniej o godz. 19. Hotele nie mogą przyjmować turystów, a tylko gości przyjeżdżających w celach biznesowych lub edukacyjnych. Zamknięte są galerie handlowe, kina, teatry i muzea. Otwarte natomiast pozostaną sklepy oferujące artykuły pierwszej potrzeby.

Aby wjechać na terytorium Węgier trzeba ubiegać się o specjalne pozwolenie, dokumentując swoją prośbę zgodnie z celem podróży.

Więcej informacji znajdziesz na stronie policji węgierskiej >>>>>

Formularz pozwalający na wjazd do kraju >>>>

Wielka Brytania

Na początku stycznia brytyjski rząd wprowadził w Anglii lockdown, który z wstępnych informacji ma obowiązywać do 31 marca. Premier Johnson nie wyklucza jednak, że poluzowywanie będzie mogło rozpocząć się wcześniej.

Przed 15 stycznia (brytyjski rząd nie podał jeszcze dokładnej daty) mają wejść w życie nowe zasady dla osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii.

Wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii, w tym obywatele brytyjscy, będą musieli mieć negatywny wynik testu COVID-19, który został wykonany nie wcześniej niż 72 godz. przed przyjazdem do kraju. Brak testu z negatywnym wynikiem będzie skutkował nałożeniem grzywny w wysokości 500 funtów. Zwolnieni z tego wymogu są dzieci poniżej 11. roku życia oraz kierowcy ciężarówek przewożący towary.

UWAGA! Osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii, bez względu na negatywny wynik testu, będą musiały poddać się 10-dniowej kwarantannie.

Hotele mogły przyjmować gości do 28 grudnia ubr., teraz ich działalność jest ograniczona.

Grecja

Do 11 stycznia w Grecji obowiązuje krajowa kwarantanna. Rząd nie wyklucza przedłużenia restrykcji.

W kraju obowiązuje zakaz wychodzenia z domu między godziną 21 wieczorem a 5 rano. Zamknięte są kościoły, galerie handlowe, kina, teatry i muzea.

Osoby przyjeżdżające do Grecji muszą poddać się 3 dniowej kwarantannie. Dodatkowo należy przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, zaświadczenie powinno zostać przygotowane w języku angielskim. Ponadto podróżujący do Grecji co najmniej 48 godzin przed wjazdem do kraju musi wypełnić tzw. kartę lokalizacyjną - Passenger Locator Form (PLF).

Włochy

Częściowy lockdown w kraju przestał obowiązywać 7 stycznia, część restrykcji jednak została przedłużona do 15 stycznia.

Zgodnie z nowymi przepisami swobodnie przemieszczać się można tylko w obrębie tej samej gminy. Bary i restauracje sprzedają tylko na wynos lub z dostawą do domu.

Od 7 stycznia Polacy przyjeżdżający do Włoch zobowiązani są do przedawnienia negatywnego testu na COVID-19, który został wykonany 48 godz. przed wjazdem do kraju.

Podczas podróży do Włochy warto pamiętać, że kraj jest podzielony na trzy strefy, tj. żółtą, pomarańczową i czerwoną. Informację o dodatkowych obostrzeniach lokalnych i regionalnych znajdziesz tutaj >>>>

Hiszpania

Polacy przyjeżdżający do Hiszpanii powinni przedstawić negatywny test PCR, który został wykonany nie później niż 48 godz. przed wjazdem do kraju. Według danych hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia Polska znajduje się na liście krajów wysokiego ryzyka zarażenie się wirusem COVID-19.

Oprócz testów PCR od 10 grudnia ubr. do Hiszpanii można wjechać przedstawiając negatywny wynik szybkiego testu genetycznego (np. TMA - Transcription-Mediated Amplification (pl. izotermiczna amplifikacja materiału genetycznego) albo genetyczny test przesiewowy wykonywany metodą RT-LAMP).

Więcej informacji znajdziesz na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia >>>>