Unia Europejska chce wprowadzić zmiany w prawie jazdy, dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. W marcu 2023 roku KE przedstawiła czwartą dyrektywę w sprawie praw jazdy, która wprowadzi rewolucyjne zmiany. Czy kierowcy mają się czego obawiać?

Młodzi kierowcy, nowe zasady dotyczące alkoholu, rozszerzenie uprawnień kategorii B oraz wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy to tylko niektóre z proponowanych reform. Wszystkie zmiany mają przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych w całej UE - podaje Wprost.

Obniżenie minimalnego wieku dla młodych kierowców

Jedną z najbardziej znaczących zmian jest obniżenie minimalnego wieku dla kierowców pojazdów osobowych i ciężarowych do 17 lat. Młodzi kierowcy będą jednak musieli prowadzić pojazd pod nadzorem doświadczonego kierowcy, dopóki nie osiągną pełnoletności. Dodatkowo, na początkujących kierowców zostaną nałożone ograniczenia dotyczące prowadzenia pojazdów w nocy. Nie będą oni mogli prowadzić w godzinach od północy do 6 rano, co ma na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców, którzy często brakuje doświadczenia w trudnych warunkach drogowych.

Nowe zasady dotyczące alkoholu

W ramach reform wprowadzone zostaną surowsze przepisy dotyczące spożywania alkoholu przez młodych kierowców. Przez pierwsze dwa lata od uzyskania prawa jazdy, obowiązywać będzie zerowa tolerancja na alkohol, co oznacza, że limit alkoholu we krwi wynosiłby 0,0 proc. Ma to na celu zwiększenie odpowiedzialności młodych kierowców i zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przez alkohol.

Zmiany w prawie jazdy kategorii B

Kolejną istotną zmianą jest modyfikacja przepisów dotyczących pojazdów, które można prowadzić z prawem jazdy kategorii B. Obecnie posiadacze tego typu prawa jazdy mogą prowadzić pojazdy o masie do 3,5 tony oraz przyczepy o wadze do 750 kilogramów. Reforma przewiduje rozszerzenie tych uprawnień o możliwość prowadzenia kamperów, co stanowi odpowiedź na rosnącą popularność caravaningu w Europie.

Cyfrowe prawo jazdy

Unia Europejska zamierza również wprowadzić cyfrowe prawo jazdy, które ma być dostępne we wszystkich krajach członkowskich. Cyfrowy dokument będzie zawierał te same informacje, co tradycyjne prawo jazdy, a dodatkowo umożliwi łatwiejsze identyfikowanie kierowców. Fizyczne dokumenty będą również zawierały kod QR, który pozwoli policji na szybki dostęp do danych z rejestrów. Dzięki temu funkcjonariusze będą mogli skuteczniej kontrolować i karać kierowców łamiących przepisy.