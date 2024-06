Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Od 3 czerwca czekają ich kolejne przeceny paliw. Ceny benzyny 95, diesla oraz gazu LPG znowu spadły, kontynuując zniżkowy trend, który trwa już od kilku tygodni. Jakie dokładnie zmiany czekają na stacjach paliw i co to oznacza dla Polaków?

Nowe ceny paliw na stacjach benzynowych

Według najnowszego raportu analityków rynku z e-petrol.pl, brak wyraźnego wzrostu popytu na paliwa na świecie może skłonić grupę OPEC+ do utrzymania obecnych ograniczeń w wydobyciu surowca, co powinno przyczynić się do stabilizacji cen ropy. W Polsce natomiast kierowcy mogą liczyć na kolejne obniżki przy dystrybutorach.

Od 3 czerwca 2024 roku ceny na stacjach paliw wyglądają następująco:

benzyna 95: od 6,44 do 6,55 zł/l

od 6,44 do 6,55 zł/l diesel: od 6,46 do 6,58 zł/l

od 6,46 do 6,58 zł/l gaz LPG: od 2,70 do 2,78 zł/l

Obniżka cen paliw. Co staniało najbardziej?

Benzyna 95 potaniała najbardziej,bo aż o 5 groszy do 6,52 zł za litr. Diesel odnotował spadek ceny o 4 grosze, osiągając poziom 6,55 zł za litr. Coraz tańsze jest także tankowanie autogazu – LPG na stacjach potaniał o 3 grosze i kosztuje obecnie 2,75 zł za litr.

Ceny paliw w Polsce. Tendencje zniżkowe

Analitycy zauważają, że ceny paliw spadają nieprzerwanie od czterech tygodni. W ciągu ostatniego miesiąca zarówno benzyna 95, jak i olej napędowy potaniały o 14 groszy na litrze. Początek czerwca przynosi kontynuację przeceny na detalicznym rynku paliw, co jest dobrą wiadomością dla kierowców w całym kraju.

Ceny paliw. Jakie prognozy na przyszłość?

Zniżkowy trend potwierdzają także analitycy z BM Reflex. Wskazują, że ceny benzyny 95 i oleju napędowego spadły średnio o 15-16 groszy na litrze w ciągu miesiąca, a benzyna 98 i gaz LPG odpowiednio o 5 i 10 groszy na litrze. Analitycy przewidują, że na początku czerwca ceny na stacjach mogą jeszcze spadać, a obniżki mogą sięgać średnio 3-6 groszy na litrze.

Obecnie średnia cena benzyny 95 to 6,54 zł za litr, benzyna 98 kosztuje 7,26 zł za litr, diesel 6,54 zł za litr, a gaz LPG 2,75 zł za litr.

Wszystko wskazuje na to, że trend ten może się utrzymać, przynosząc dalsze korzyści dla polskich kierowców.