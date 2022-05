Jednocześnie wraz z wprowadzeniem nowej taryfy pojawiło się zamieszanie z ofertą Biletu Taniomiastowego. Wiązała się ona ze znacznie obniżonymi cenami przejazdów na trasach, na których występują remonty torów, np. z Warszawy do Białegostoku czy z Warszawy do Poznania. Przed wprowadzeniem zmian przewoźnik ogłaszał, że Bilet Taniomiastowy znika. Tuż po zmianie taryfy spółka PKP Intercity poinformowała jednak, że tam, gdzie obowiązywał, zostaną utrzymane niższe ceny. Na większości tras przyjęto zasadę, według której maksymalna cena będzie zbliżona do dotychczasowej. I tak przykładowo w przypadku trasy Warszawa–Białystok najwyższa opłata za podróż wynosi 37,10 gr (dotychczas Bilet Taniomiastowy kosztował 34 zł). Jeśli zastosowano by tu stawkę powiązaną z długością trasy, to za przejazd trzeba by zapłacić 53 zł. Z kolei pomiędzy Poznaniem a Warszawą za bilety zapłacimy maksymalnie 58, 65 zł, a to nieco taniej niż do tej pory, kiedy obowiązywał Bilet Taniomiastowy (63,10 zł). Można się jednak spodziewać, że wraz z finiszowaniem prac remontowych na tych trasach kolejarze będą się wycofywać z niższych cen.