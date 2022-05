Innym kłopotem są bardzo wysokie ceny paliwa. A to też zniechęca część pasażerów do latania, bo również wymusza wyższe ceny biletów . Do tego dochodzą także koszty uprawnień do emisji CO2. – To oznacza, że na połączeniach europejskich do każdej tony paliwa trzeba doliczyć 300 euro – mówi Milczarski. Wiceprezes linii Michał Fijoł przyznaje, że koszty związane z paliwem stanowią już ok. 60 proc. wydatków związanych z uruchomieniem połączenia.