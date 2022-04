Reklama

Wielkopolskie: Utrudnienia m.in. na trasach Leszno-Głogów, Piła-Bydgoszcz

Rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Zakładu Polregio S.A. Justyna Grzesik przekazała PAP w piątek, że „z uruchomienia wielkopolskiego zakładu w dniu dzisiejszym nie wyjedzie 19 pociągów, natomiast za około połowę z nich zostanie zorganizowana autobusowa komunikacja zastępcza, więc mamy nadzieję, że chociaż trochę uda nam się załagodzić utrudnienia dla pasażerów” - powiedziała.

Dodała, że „na terenie Wielkopolski zakłócenia w ruchu pociągów będą utrzymywać się w najbliższych dniach”. Wskazała, że niektóre ze składów będą odwołane także w terminach do 24, i do 25 kwietnia. „Sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc nie jesteśmy w stanie zaplanować dalszej pracy eksploatacyjnej, ponieważ ma na nią wpływ przede wszystkim frekwencja pracowników” – zaznaczyła. Utrudnienia dotyczą połączeń m.in. na trasach Leszno – Głogów, Piła – Bydgoszcz, czy Poznań – Inowrocław.

Każdej doby zakład uruchamia blisko 200 połączeń w całym regionie. W czwartek odwołanych było 21 kursów uruchamianych przez wielkopolski zakład przewoźnika.

Małopolskie: Na trasę Kraków -Skawina nie wyjechało 11 pociągów

W piątek w Małopolsce na trasę Kraków – Skawina nie wyjechało 11 pociągów Polregio, ponieważ maszyniści przedstawili zwolnienia lekarskie - poinformował PAP dyrektor małopolskiego Polregio Andrzej Siemieński. Wprowadzono tam komunikację zastępczą.

„Sytuacja jest związana z przedstawionymi przez maszynistów zwolnieniami lekarskimi. Inni kolejarze nie wyrażają zgody na zmianę harmonogramu, na pracę w godzinach nadliczbowych, dlatego maszyniści, których nie ma w pracy, nie mogą być zastąpieni przez innych" - powiedział PAP Siemieński. Dodał, że taka sytuacja potrwa jeszcze do poniedziałku. "Co będzie dalej, to nie wiemy” - przyznał.

W czwartek na małopolskie tory nie wyjechało 20 pociągów Polregio.

Łódzkie: Odwołanych 25 połączeń kolejowych

Jak poinformowała PAP rzeczniczka łódzkiego zakładu Polregio Anna Piotrowska, w piątek przewoźnik nie zrealizuje 25 połączeń obsługiwanych przez spółkę w regionie.

"Utrudnienia spowodowane są zwolnieniami lekarskimi pracowników drużyn konduktorskich, w tym maszynistów i kierowników pociągów. W związku z zakłóceniem procesu przewozowego musieliśmy odwołać w piątek 25 pociągów" – wyjaśniła.

Dodała, że zakłócenia w siatce połączeń mogą wystąpić na wszystkich liniach. Nie pojadą m.in. dwie pary pociągów - z Łodzi do Warszawa i z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Poznania z powrotem, z Łodzi do Częstochowy, z Radomska do Częstochowy i z powrotem, oraz relacji Wieluń – Tarnowskie Góry.

Na tych trasach nie zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

"Sytuacja jest dynamiczna, w związku z czym prosimy pasażerów o monitorowanie sytuacji przed każdą podróżą" – zaznaczyła rzeczniczka.

Lubuskie: Odwołanych 15 połączeń

W woj. lubuskim zostało odwołanych 15 połączeń kolejowych obsługiwanych przez spółkę Polregio. Powodem utrudnień jest brak kadry do obsługi zaplanowanych składów. Wielu pracowników drużyn pociągowych przebywa na zwolnieniach lekarskich - poinformował PAP rzecznik lubuskiego zakładu Polregio Paweł Nijaki.

Każdej doby w tym województwie uruchamianych jest około 190 połączeń kolejowych. Utrudnienia związane z utrzymaniem połączeń występują w piątek na trasach Leszno - Głogów, Forst - Żagań, Gorzów Wielkopolski - Zbąszynek, Rzepin - Zielona Góra.

W celu zapewnienia stabilności siatki połączeń, tam gdzie jest to możliwe wprowadzana jest autobusowa komunikacja zastępcza. Tak jest obecnie na trasach Forst - Żagań, Rzepin - Frankfurt, Zielona Góra - Żary, Ruszów - Żagań oraz Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski - przekazał Nijaki.

Warmińsko-mazurskie: Uruchomiono 15 autobusowych połączeń zastępczych

"Uruchomiliśmy dziś 15 połączeń autobusowej komunikacji zastępczej spośród 96 połączeń kolejowych. Nie mamy odwołanych połączeń, jednak są opóźnienia, nawet godzinne, ponieważ trasa kolejowa nie pokrywa się z trasą, jaką pokonują autobusy. Autobusy zajeżdżają na przystanki kolejowe" - powiedziała rzeczniczka warmińsko-mazurskiego zakładu Polregio Anna Nowak.

Najwięcej pasażerów korzysta z połączeń między Olsztynem a Szczytnem, Olsztynem a Ełkiem przez Szczytno. Są też dwa połączenia między Olsztynem a Elblągiem, dwa między Olsztynem a Działdowem oraz jedno na trasie Korsze-Olsztyn.

Spółka podstawia zazwyczaj po jednym autobusie, a na trasach bardziej uczęszczanych - po dwa, ale nie zawsze jest to możliwe, ponieważ przewoźnicy mają ograniczoną liczbę autobusów - wyjaśniła rzeczniczka. Wskazała, że z połączeń realizowanych przez Polregio korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół i osoby do pracy.

Jak dodała, trwa ustalanie, czy podczas weekendu będzie potrzebna i w jakim stopniu zastępcza komunikacja autobusowa.

Podlaskie: Kolejny dzień utrudnień w podróżowaniu pociągami Polregio

Odwołany był poranny pociąg Kuźnica Białostocka-Białystok. Nie pojadą też popołudniowe pociągi z Białegostoku do Kuźnicy (godz. 15:58) oraz Kuźnica-Sokółka (18:25) oraz wieczorny pociąg Sokółka-Kuźnica (21:13).

Zamiast pociągów, autobusy zastępcze pojadą natomiast zamiast dziesięciu pociągów na trasach Białystok-Ełk, Szepietowo-Kuźnica, Hajnówka-Czeremcha, Sokółka-Białystok, Sokółka-Kuźnica, Białystok-Hajnówka.

"Po prostu nie mamy obsady pracowników" - poinformowała PAP Renata Gerasimiuk z Podlaskiego Zakładu w Białymstoku spółki Polregio.

Dolnośląskie: Odwołane jedno połączenie obsługiwane przez Polregio

Wieczorny pociąg relacji Wrocław – Kluczbork, obsługiwany przez Polregio, nie zrealizuje w piątek połączenia. Przewoźnik zapewnił komunikację zastępczą - poinformował w piątek PAP rzecznik Dolnośląskiego Zakładu Polregio S.A. Andrzej Piech. Chodzi o skład relacji Wrocław – Kluczbork, który ze stolicy Dolnego Śląska miałby wyjechać o godz. 21:42. „Dla pasażerów odwołanego pociągu zapewniamy komunikację zastępczą” – powiedział Piech. Rzecznik dodał, że sytuacja związana z odwoływaniem połączeń Polregio w ciągu dnia może ulec zmianie

Komitet Strajkowy poinformował o planowanym strajku generalnym

W czwartek Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio poinformował, że 16 maja we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, zostanie przeprowadzony strajk generalny.

Wcześniej rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys poinformowała PAP, że w czwartek, w skali całego kraju, na 1849 pociągów Polregio organizuje komunikację zastępczą dla 108 połączeń. Powodem utrudnień są zwolnienia lekarskie pracowników – drużyn trakcyjnych i konduktorskich.

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności. Związki zawodowe w spółce chcą podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł. W jego opinii oznaczałoby to stratę finansową dla spółki i utratę rentowności.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.(PAP)

