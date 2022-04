Nowe wymogi mogą oznaczać dla samorządów dodatkowe wydatki. MZK Ostrowiec Świętokrzyski oszacował, że aby dostosować się do przepisów, musi sfinansować zakup kontenera z dwoma kabinami WC i zapleczem socjalnym (ok. 45 tys. zł), przyłącze elektryczne (20 tys. zł) i wodno-kanalizacyjne (30 tys. zł) oraz monitoring i alarm (3,6 tys. zł). MZK Opole wyliczyło, że koszt obiektu spełniającego funkcje pomieszczenia socjalnego wyniesie od 100 tys. zł do 130 tys. zł. Przystosowanie pętli do nowych przepisów nie zawsze wymaga poniesienia wydatków. MPK Poznań uznał, że nie spowodują one powstania dodatkowych kosztów. Będzie konieczna jedynie niewielka zmiana w organizacji kilku zadań tak, aby kierowca w wymaganym czasie miał możliwość zjazdu w celu skorzystania z zaplecza socjalnego lub toalety.