Czego domagają się przewoźnicy? Przede wszystkim doprecyzowania definicji bazy eksploatacyjnej (m.in. wskazania, że musi być to obiekt będący w dyspozycji przewoźnika) oraz obniżenia wymogów. Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą wielkość bazy musi być „dostosowana do co najmniej połowy liczby pojazdów będących w dyspozycji przewoźnika”. Przewoźnicy chcą obniżyć ten wymóg do 1/3 liczby pojazdów oraz by z przepisu jednoznacznie wynikało, że jeśli ktoś posiada kilka baz w kraju, limit odnosi się do łącznej ich powierzchni.