– To będzie bardzo trudna sytuacja dla rynku. Kolejny raz na styku perspektyw UE będziemy mieli brak przetargów – mówił na niedawnym Kongresie Kolejowym Arnold Bresch, wiceprezes PKP PLK. Według niego większa liczba przetargów – o łącznej wartości ok. 22 mld zł – zostanie ogłoszona w przyszłym roku. Bresch przyznał, że realnie te przedsięwzięcia będą mogły wystartować w 2024 r. – Widzimy duże ryzyko, że te inwestycje robione w jednym czasie będą skutkowały dużą liczbą zamknięć torowych w jednym czasie – przyznał. Według niego ograniczenia na torach sprawią, że w efekcie liczba inwestycji w kolejnych latach będzie mniejsza, niż początkowo planowano. Do tego dojdą kłopoty ze znalezieniem odpowiedniej liczby wykonawców. Spiętrzenie prac znowu grozi też wzrostem cen materiałów.