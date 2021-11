Na trasach A2 między podłódzkim Strykowem a Koninem (99 km) i A4 między Wrocławiem a Gliwicami (162 km) Krajowa Administracja Skarbowa wdroży w pełni system e-Toll, który ostatecznie wyprze ViaToll. Oznacza to podniesienie szlabanów i zmianę sposobu płatności. Na kilka dni przed zmianami nie można uznać, że system jest przygotowany perfekcyjnie. Wśród kierowców kontrowersje wzbudza aplikacja na smartfony e-Toll PL, która działa na zasadach geolokalizacji i ściąga opłaty z konta. Od końca czerwca można z niej korzystać opcjonalnie, a dotychczasowi użytkownicy nie zostawiają na niej suchej nitki. W sklepie internetowym Google użytkownicy ocenili ją na 1,5 gwiazdki na pięć możliwych. Twierdzą, że najgorzej jest z rejestracją, która trwa bardzo długo i co chwilę pokazują się błędy, a aplikacja jest nieintuicyjna. „Obecnie prowadzone są prace nad rozwojem aplikacji” - twierdzi biuro prasowe KAS . Jak nas poinformowało, planowane jest m.in. uproszczenie rejestracji czy udostępnienie nowych funkcjonalności, ale nie wiadomo, kiedy uda się to wdrożyć.

Za przejazd zapłacimy też przy pomocy Autopay, czyli automatycznych płatności, które od pewnego czasu dostępne są na dwóch autostradach zarządzanych przez prywatnych operatorów - na A4 z Krakowa do Katowic i na A1 z Torunia do Gdańska. Oprócz lepszych ocen od internautów (4,5 na pięć gwiazdek) możliwość płacenia za przejazd większością autostrad może być dodatkowym atutem.

Rządowy system e-Toll dla samochodów osobowych obejmie ponad jedną trzecią spośród wszystkich płatnych odcinków dróg. Na razie nie zanosi się na to, by szlabany zniknęły z odcinków koncesyjnych. Na wiosnę Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. cyfryzacji, mówił wprawdzie, że z koncesjonariuszami będą prowadzone rozmowy na temat możliwości rozszerzenia systemu e-Toll, ale teraz przedstawiciele KAS tonują te zapowiedzi, bo zgodnie z zapisami ustawy o autostradach płatnych propozycje zmian muszą wyjść od prywatnych operatorów. Ma to związek z zapisami koncesji. Te wygasną nieprędko. Najwcześniej - w 2027 r. pod skrzydła GDDKiA trafi trasa A4 z Krakowa do Katowic. Na wygaśnięcie koncesji na A2 i A1 trzeba będzie czekać odpowiednio do 2037 i 2039 r.