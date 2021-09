Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity zapowiada teraz kolejny krok. – To będzie wzajemna sprzedaż biletów w kasach stacjonarnych. Liczymy, że stanie się to możliwe za kilka miesięcy – zapowiada. W kolejnym etapie spółka PKS Polonus ma być włączona do oferty wspólnego biletu, który w przypadku przewoźników kolejowych udało się przywrócić pod koniec 2018 r. Po włączeniu do tego pomysłu państwowego przewoźnika autobusowego przejazd łączony – koleją i autobusem – stanie się tańszy. Zarówno w PKP Intercity, jak i w Polonusie nie chcą na razie deklarować, kiedy taki wspólny bilet może zacząć działać. – To nieco bardziej skomplikowany proces, w którym uczestniczyć powinni również pozostali przewoźnicy kolejowi – przyznaje Tomasz Gontarz. Dodatkowo przy integracji kłopot mogą sprawić rożne systemy ulg w przewozach kolejowych i autobusowych.