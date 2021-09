– Nie widzimy uzasadnienia dla tak dużego, skokowego wzrostu – uważają przedstawiciele Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Przewidują, że przełoży się to na dużą podwyżkę cen biletów lotniczych, a to z kolei spowoduje znaczący spadek ruchu pasażerskiego. W efekcie w wielu portach może nie dojść do odbudowy ruchu lotniczego po epidemii COVID-19. W sprawie szykowanego cennika list do premiera Mateusza Morawieckiego wysłał też szef grupy Ryanair Michael O’Leary. Pisze w nim m.in., że już przed wybuchem pandemii polskie opłaty za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej były niekonkurencyjne w porównaniu z innymi krajami. W 2019 r. średnia stawka w Europie wynosiła 166 euro, a na polskich lotniskach regionalnych 181 euro. Według szefa irlandzkich linii propozycja PAŻP, aby podnieść opłaty o 70 proc., przy jednoczesnych zwiększeniu opłat trasowych o 26 proc. „wskazuje na oderwanie PAŻP od rzeczywistości branży przewozów lotniczych”.