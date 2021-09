Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzega jednak, że w ostatnim czasie odnotowano znacznie więcej niebezpiecznych zdarzeń na skrzyżowaniach dróg z torami, a to może skutkować pogorszeniem się czarnych statystyk. Najnowsze dane spółka przedstawiła na konferencji poświęconej bezpieczeństwu na przejazdach współorganizowanej przez fundację Pro Kolej. Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP PLK, alarmował, że dramatycznie wzrosła liczba tzw. incydentów, czyli sytuacji, w których kierowcy np. wjeżdżają na przejazdy przy opadających szlabanach czy przy święcącym się czerwonym świetle. W okresie od stycznia do sierpnia tego roku odnotowano 409 takich zdarzeń – to dwa razy tyle, ile w całym 2019 r. W przypadku części takich sytuacji kierowcy zostali uwięzieni między rogatkami i musieli je wyłamywać.

Do niebezpiecznych zachowań kierowców skłania głównie bezkarność. Po pierwsze do karania nie garnie się policja. Kolejarze przyznają, że mundurowym przesyłają zarejestrowane przez monitoring przewinienia. Policjanci odpowiadają spółce PKP PLK, że mają za mało pracowników, by analizować przesłany materiał i wypisywać mandaty. Dodatkowo policja czasem podchodzi łagodnie do zachowań kierowców. Włodzimierz Kiełczyński podał przykład, w którym kierowca został złapany na tym, jak wjechał na przejazd mimo migającego czerwonego światła ostrzegającego o zbliżającym się pociągu. Policja jednak umorzyła sprawę, bo uznała, że nie było wielkiego zagrożenia.

W procedowanym projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym planuje się podnieść grzywnę do 2 tys. zł m.in. dla kierowców, którzy omijają zapory lub wjeżdżają na przejazd, jeśli opuszczanie zapór zostało rozpoczęte. Fundacja Pro Kolej zwraca jednak uwagę, że do katalogu przewinień, które mają być zagrożone taką karą, nie wpisano innego, często występującego niebezpiecznego zachowania kierowców – wjeżdżania na przejazd przy migającym świetle czerwonym. Organizacja właśnie zwróciła się do sejmowej komisji infrastruktury, by dopisała to wykroczenie do katalogu przewinień podlegających karze.