Samorządy cieszą się, że zyskają dodatkowe pieniądze na drogi lokalne, ale jednocześnie mają zastrzeżenia do funkcjonowania programów. Teraz najwięcej wątpliwości wzbudzają procedury i terminy zatwierdzenia dofinansowania budowy dróg gminnych i powiatowych z ubiegłorocznych naborów. Choć wojewodowie już pod koniec roku wskazali projekty, które powinny zostać dofinansowane, to samorządy wciąż nie mogą zlecać tych zadań. Wszystko przez to, że według ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wykaz zadań objętych dopłatą musi jeszcze zatwierdzić premier. A to się przeciąga. Szef rządu może przy tym wprowadzać na zmiany na liście przedsięwzięć. Samorządowcy mówią, że to dla nich niezrozumiałe. Liczyli, że ostateczne zatwierdzenie inwestycji nastąpi zimą, by móc przeprowadzić przetarg i na wiosnę wystartować z robotami. Wtedy udałoby się efektywnie wykorzystać sezon budowlany i zakończyć inwestycje przed końcem tego roku.