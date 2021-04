Według szacunków Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) w czasie pandemii COVID-19 linie lotnicze na całym świecie otrzymały od rządów ok. 200 mld dol. wsparcia. Organizacja nie wyklucza, że w celu ratowania poszczególnych przewoźników konieczne będą kolejne transze pomocowe. Zaznacza jednak, że nie może to dalej zwiększać zadłużenia całej branży, które w ostatnim czasie podskoczyło do ok. 650 mld dol.