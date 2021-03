Rewolucję cyfrową wymuszają konsumenci – zwracają coraz większą uwagę na całość doświadczeń, które pojawiają się w związku z marką, produktem czy usługą. Dzisiejsi klienci są bardzo świadomi swoich potrzeb, własnych wartości i możliwości. Wybierają bezproblemowe procesy, użyteczne narzędzia, obsługę wysokiej jakości. Digitalizacja handlu ma zapewnić spójne doświadczenie marki po stronie klienta, ale pociąga także lawinę zmian po stronie łańcucha dostaw.

Trzy najważniejsze wyzwania to:

• coraz krótsze czasy reakcji na popyt, co ma bezpośredni wpływ na lokalizację centrów logistycznych,

• pozyskanie i retencja personelu oraz

• stała presja na obniżanie kosztów.

Wszyscy mamy wrażenie, że wydarzenia związane z pandemią (i to, jak zmieniła ona przez ten rok świat) przyspieszyły zachodzące zmiany. Innowacyjność świadczonych usług i poziom ich cyfryzacji będą miały zasadnicze znaczenie w zdobywaniu przewagi rynkowej. Ja osobiście bardzo cieszę się, że właśnie w tym kierunku podążają zmiany. O wiele bardziej interesujące jest konkurowanie innowacyjnymi usługami niż tylko przewagą kosztową, choć koszty w logistyce mają znaczenie pierwszorzędne.

W logistyce zatrudniona jest ogromna rzesza pracowników. Dziś celem, który sobie stawiamy, jest budowa stabilnych, kompetentnych zespołów tak przygotowanych przez pracodawcę, aby bezpiecznie pracować przy przestrzeganiu restrykcyjnych zasad. Chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru, który przyciąga pracowników, dostrzega i nagradza osiągnięcia, rozwija talenty. Zależy nam, aby nasi pracownicy czuli się doceniani, chcieli się z nami rozwijać i abyśmy wspólnie mogli zapewnić naszym klientom najwyższej jakości usługi. Ludzie, którzy dostrzegają i odpowiadają na potrzeby klienta, stanowią trzon firmy. Motywacja i chęć angażowania się to ogromny kapitał. To było ważne zawsze, ale w sytuacji niedoboru pracowników staje się oczywistością. W DHL Supply Chain pasja i przekonanie, że wszystko jest możliwe, są postawą, która łączy nas na co dzień. Wierzymy, że właśnie te elementy sprawiają, że nasi zaangażowani Pracownicy umożliwiają nam konkurowanie na rynku i utrzymanie pozycji lidera.

Żyjemy w ciekawych czasach. Globalne kierunki przepływów towarowych, ukształtowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat, będą na naszych oczach ulegać modyfikacji. Świat na pewno wkroczył na drogę ważnych zmian w strukturze handlu. Nie tylko pandemia, lecz także zmiana zachowań konsumenckich, wzrost znaczenia handlu na linii Europa–Azja, ewolucja technologii, wzrost sektora e-commerce, robotyzacja magazynów, elektromobilność czy w końcu wykorzystanie dronów i wirtualnej rzeczywistości – to nie są już przewidywania. To rzeczywistość. Tylko te firmy, które naprawdę stawiają klienta w centrum swojej działalności, odniosą sukces w przyszłości – pomimo pandemii, dzięki umiejętności przystosowania się do nowych warunków.