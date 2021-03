Ułatwieniem dla kierowców będzie zakończenie budowy pięciu odcinków trasy S61 Via Baltica o długości ok. 80 km – od okolic Łomży do obwodnicy Suwałk. Dzięki nim skróci się podróż z Warszawy na Suwalszczyznę i dalej w stronę krajów nadbałtyckich. Na jesieni mają być zaś otwarte trzy odcinki trasy S7 z Płońska do okolic Mławy (łącznie prawie 60 km). To usprawni przejazd z Warszawy do Gdańska.