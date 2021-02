Taksówkarze uważają, że obecne przepisy to krok w dobrą stronę. Ale ich zdaniem regulacje należy jeszcze zmienić tak, by pozwalały na lepszą weryfikację kierowców z zagranicy.

Podejrzenia w stosunku do firm przewozowych budzi to, że klienci mogą płacić nie za przejechaną trasę, lecz za pośrednictwo. To drugie może być świadczone z zagranicy, co skutkowałoby w Polsce brakiem VAT i przychodów dla celów opodatkowania CIT. – Można jednak bardzo łatwo wykryć ewentualne nieprawidłowości, analizując umowy między kierowcami a pośrednikami – wskazuje partner w kancelarii Hogan Lovells.