Orban powiedział, że Polskę i Węgry należy połączyć siecią o jak największej przepustowości rurociągów, linii energetycznych i szlaków transportowych. „Podstawowym interesem gospodarczym Węgier jest połączenie z Polską bezpośrednio przez Słowację” - zaznaczył.

Jak podkreślił, Węgry jako jedyne w Grupie Wyszehradzkiej sąsiadują tylko z jednym krajem V4 – Słowacją.

„Słowacja łączy część południową Europy Środkowej, do której my też należymy, z częścią północną. Odgrywa więc rolę strategiczną. Polska natomiast ma ciężar kapitałowy, gdyż jest to kraj 40-milionowy” – zaznaczył Orban.

Podkreślił, że aby połączyć Polskę z Węgrami, potrzebne są autostrady. Zwrócił uwagę, że do końca roku gotowy będzie odcinek autostrady z Węgier do słowackich Koszyc, ale stamtąd „jeszcze daleko do Polski”.

„W interesie Europy Środkowej jest powstanie połączeń północ-południe. My, Węgrzy, musimy dotrzeć do 40-milionowego rynku polskiego, oni też chcą mieć dostęp do Węgier i stamtąd na Bałkany. Budowa tych szlaków to kwestia naszego sukcesu gospodarczego i poziomu życia” - ocenił.

Orban wyraził przekonanie, że współpraca środkowoeuropejska ma silną składową gospodarczą i jeśli takie połączenia powstaną, to „wszyscy na tym lepiej wyjdziemy i wszyscy będziemy bogatsi, otworzy się przed nami wszystkimi więcej gospodarczych możliwości”. „Ale warunkiem jest jak najszybsze połączenie Węgier z Polską w jak największej ilości punktów” - zastrzegł.