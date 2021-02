Inwestycja w CPK wydaje się optymalnym momentem, aby strona publiczna dokonała kwerendy obszernego katalogu przeszkód, które polskie sądy uznawały za ryzyko niezależne od wykonawcy (m.in. warunki atmosferyczne w wyroku SN, sygn. akt II CSK 331/12; zmiany projektowe w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn. akt V ACa 31/14). Następnie zamawiający we wzorcach umów powinien zobowiązać się do rozpatrywania roszczeń wykonawców przez pryzmat m.in. tych konkretnych przeszkód wynikających już z dorobku orzecznictwa. Dzięki temu personel zamawiającego miałby wsparcie w postaci puli konkretnych zdarzeń z przeszłości, a nie tylko ogólnych zapisów umownych. To może pozwoliłoby unikać naliczania kar umownych, co do których osoby zaangażowane w realizację wiedzą, że są nienależne, ale stosowany jest automatyzm.