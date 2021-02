Motoryzacja to kolejna arena rywalizacji dużych spółek technologicznych. W styczniu Microsoft postanowił zainwestować 2 mld dol. w należącą do General Motors spółkę Cruise zajmującą się pojazdami autonomicznymi. W planie ma być stworzenie 30 nowych elektrycznych pojazdów autonomicznych do 2025 r. Jej wycena podniosła się do 30 mld dol.