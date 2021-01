– Podobnie było po zniszczeniach spowodowanych tsunami z 2004 r., gdy okazało się, że niektóre duże koncerny zaopatrywały się na obszarach dotkniętych kataklizmem w niezbędne do produkcji części elektroniczne – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Twierdzi, że problem może narastać, pomimo że z powodu pandemii produkcja samochodów zmniejszyła się o około jedną piątą. Jak dodaje, początek tego roku trudno zaliczyć do udanych, bo spadki są zbliżone do uśrednionych ubiegłorocznych. – Obawiam się, że powrót w Europie do stanu rejestracji przed pandemią zajmie bardzo wiele lat, a może z powodu zmian zachowań konsumenckich okaże się wręcz niemożliwy – spekuluje.