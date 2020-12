Na problem zwrócił też niedawno uwagę wiceszef tego resortu Andrzej Bittel. – Jest to bolączka, która nas dotyka na co dzień. Ja kiedyś próbowałem znaleźć autobus z Opola do Kotliny Kłodzkiej, bo tam lubię jeździć. I szczerze mówiąc, miałem wielki kłopot, żeby ustalić w ogóle, czy on tam dojeżdża – mówił na kongresie transportu publicznego. – Jest to zadanie dzisiaj nieprzypisane do nikogo, bo nikt się nie czuje jego gospodarzem. Żeby mieć dobrze zintegrowany rozkład jazdy, zaprezentowany w przyjaznej formie – dodawał.