Kłopoty chińskiego tele komu w USA zaczęły się jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa, ale po przejęciu władzy przez Joego Bidena nie ustały. Amerykański kurs wobec sektora technologicznego Państwa Środka, w tym firm tele komunikacyjnych, nie złagodniał bowiem po wyborczym zwycięstwie kandydata demokratów. Dotyczy to nie tylko restrykcji wobec Hua weia – producenta smartfonów i dostawcy sprzętu do budowy sieci komórkowych. Trwają także działania skierowane przeciwko operatorom telekomunikacyjnym, którzy działają w USA, ale należą do chińskich spółek.