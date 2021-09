„Realne wdrożenie idei przemysłu 4.0, aktywne zaimplementowanie w polskiej gospodarce sztucznej inteligencji, robotyki i automatyzacji produkcji, inteligentne zarządzanie miastami, rozwój e-usług, w tym ze szczególnym uwzględnieniem e-zdrowia, to tylko początek długiej listy zastosowania potencjału sieci 5G” – wyliczał Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający firmy z branży RTV i IT, gdy niedawno apelował do premiera o przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). To kluczowa regulacja dla przeprowadzenia aukcji częstotliwości na sieć 5G i jej budowy.