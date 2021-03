Jak wskazuje Counterpoint Research, problem szczególnie dotyczy produkcji smartfonów działających w sieci 5G – a to one stanowią obecnie większość sprzedawanych w Chinach urządzeń. „Brak modeli 5G zmniejsza obszar rynku, jaki Huawei może zaadresować w Chinach” – podkreśla Counterpoint Research. W odniesieniu do smartfonów 4G głównym problemem jest natomiast brak usług Google – kolejny skutek amerykańskich restrykcji.