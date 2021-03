Robert Kośla, dyrektor departamentu cyberbezpieczeństwa w KPRM, bronił nowych regulacji w dyskusji z przedstawicielami pracowników i pracodawców. Podkreślał, że polecenie zabezpieczające ma umożliwić szybką obronę przed cyberatakami. ‒ W przestrzeni medialnej pojawiło się odniesienie do możliwości blokowania internetu. Nie chodzi o blokowanie, tylko o ograniczenie ruchu wchodzącego do podmiotu, który jest celem ataku – podkreślił Kośla. ‒ To jak zamknięcie drzwi przed napływem niechcianych gości, którzy mogą nam zrobić bałagan w domu – porównywał.