Na program +Mobilność osób z niepełnosprawnością+ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy 250 mln zł.

Program "Mobilność osób z niepełnosprawnością"

"Chcemy stworzyć rzeczywiste warunki dla osób, które nie mogą przesiadać się z wózków inwalidzkich, ale mając specjalny samochód, będą mogły podróżować jako pasażerowie lub kierowcy" – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie sekretarz stanu w MRiPS i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

"Chcemy, aby były to samochody o jak najlepszym standardzie i indywidualnym dostosowaniu, dlatego wprowadzamy dwie zróżnicowane kategorie dofinansowań. Jedna kategoria dofinansowań jest przeznaczona dla samochodów dedykowanym kierowcom z niepełnosprawnością, a druga dotyczy pasażerów z niepełnosprawnością, którzy nie są w stanie samodzielnie się poruszać i przesiadać z wózków" – wyjaśnił Wdówik.

Obecny na konferencji zastępca prezesa zarządu PFRON ds. finansowych Tomasz Maruszewski wskazał, że do 2025 r. kupione zostanie około tysiąca samochodów. Pierwsza tura naboru wniosków ruszy 1 marca 2023 r.

"Termin marcowy spowodowany jest dwoma okolicznościami. Po pierwsze osoby zainteresowane zakupem takiego samochodu muszą mieć czas na jego znalezienie, a po drugie chcemy, aby wnioski były przyjmowane elektronicznie, dlatego potrzebujemy nieco czasu na dostosowanie systemu obsługi wsparcia do takiego przedsięwzięcia" – powiedział.

Za realizację programu będą odpowiadały wojewódzkie oddziały PFRON, co ma usprawnić realizację zadania.

Ile wyniesie dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania zależeć będzie od ceny samochodu. Przy zakupie samochodu wartego do 150 tys. zł, dostosowanego do prowadzenia przez niepełnosprawnego kierowcę, dofinansowanie wyniesie 80 proc. ceny auta. Dofinansowanie do auta wartego od 150 tys. zł a 250 tys. zł dofinansowanie wyniesie 50 proc., a nabywca auta wartego od 250 tys. zł do 300 tys. zł dostanie 30 proc. jego wartości. Dofinansowania nie otrzymają niepełnosprawni kierowcy, którzy kupią auto za więcej niż 300 tys. zł.

Nabywca samochodu dostosowanego do podróży z pasażerem z niepełnosprawnością, wartego do 130 tys. zł dostanie dofinansowanie wynoszące 85 proc. ceny auta. Jeśli cena mieści się w zakresie od 130 tys. zł do 200 tys. zł, dofinansowanie wyniesie 50 proc., a 30 proc. do auta od 200 tys. zł do 230 tys. zł. Dofinansowania nie otrzymają osoby, które kupiły samochód za ponad 230 tys. zł.

Dofinansowania nie dostaną nabywcy samochodów używanych, starszych niż 6 lat. Jednocześnie sprzedający musi na auto do sześciu lat dać przynajmniej roczną gwarancję.

"Dopuszczamy zakup auta na terenie całej Unii Europejskiej, wśród podmiotów, które są uprawnione do obrotu samochodami, dzięki czemu pula oferentów znacznie wzrasta" – dodał Wdówik.

Program "Mobilność osób z niepełnosprawnością" realizowany będzie do 2025 r. (PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca

