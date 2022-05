"To zupełnie nowa aplikacja. To co chcemy zrobić, to będzie duża zmiana. Dzisiaj mamy aplikację która jest elektronicznym portfelem dokumentów. My chcemy stworzyć narzędzie, które jak aplikacja bankowa jest aplikacją transakcyjną, w której obywatel będzie mógł załatwić sprawę od A do Z. Od wypełnienia wniosku, po otrzymanie dokumentu."

"Przy czym chcemy dać też możliwość zrealizowania płatności. Dzisiaj jeżeli chcemy skorzystać z usługi e-PIT w ramach płatności musimy zapłacić około złotówki za przelew. My dążymy do tego, żeby płatność była bezprowizyjna. Analogicznie do płatności BLIK. Już 10 mln Polaków z tego korzysta. E- płatności, to jest coś, co Polacy lubią i my chcemy to też udostępnić w naszej aplikacji w administracji publicznej.

"Chcemy też być z użytkownikiem od początku drogi projektowania aplikacji. Można ją skomentować, pomóc, przy jej tworzeniu. To plan na rok. Chcemy wrócić na Impact i podzielić się spostrzeżeniami co się udało, a co można zrobić lepiej. "

Więcej w materiale wideo: