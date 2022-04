Reklama

Paweł Szefernaker wziął w czwartek udział w spotkaniu dotyczącym współpracy rządu i samorządu terytorialnego w sprawie uchodźców z Ukrainy, w którym uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele ponad stu największych polskich samorządów (w tym miast usytuowanych przy granicy z Ukrainą), korporacji samorządowych oraz wojewodowie.

Reklama

"Jest w tej chwili w parlamencie ustawa. Jesteśmy otwarci także na dyskusje nad poprawkami w tej ustawie. Rozumiemy, że są kwestie np. z tym, że do tej pory nie było uregulowane sprawy związane z finansowaniem działań (samorządów) związanych wydawaniem i obsługą wniosków, które składają nasi rodacy pomagający Ukraińcom" - powiedział wiceszef MSWiA.

"To musi być rozwiązane. Zaproponujemy takie rozwiązanie ryczałtowe, żeby państwo mieli zwrot kosztów za obsługę tych wniosków. Jeżeli będą inne, drobniejsze propozycje to również będziemy otwarci, żeby jak najlepsze warunki miała dzisiaj polska administracja publiczna rządowa i samorządowa do działania, do pomocy ale także zapewnienia bezpieczeństwa Polsce i Polaków" - zwracał się Szefernaker do przedstawicieli samorządów.

Odniósł się też do współpracy z samorządami. "Spotykaliśmy się praktycznie codziennie. Czy to z prezydentami dużych miast, czy z wójtami, burmistrzami mniejszych miejscowości. Staraliśmy się wiele różnych kwestii rozwiązać. Rzeczywiście tych problemów było dużo, ponieważ to była sytuacja, która wcześniej nigdy nie dotknęła polskiej administracji na taką skalę" - zaznaczył wiceminister. Podziękował samorządom za współpracę i zadeklarował chęć jej kontynuacji.

Ocenił, że pierwszy etap pomocy jest już za nami. "Chcemy ten system w wielu kwestiach związanych z ochroną zdrowia, z edukacja i rynkiem pracy razem napisać, razem go stworzyć i razem w nim funkcjonować. Myślę, że tylko dobra współpraca rządu i samorządów w tych kwestiach pozwoli nam na to, żeby ten system w wielu różnych płaszczyznach mógł zadziałać jak najlepiej" - podkreślił Szefernaker.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja doprecyzowuje i dostosowuje niektóre przepisy prawa w związku z doświadczeniami wynikającymi z masowego napływu uchodźców wojennych. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk