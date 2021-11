Dyskusje - najpierw wobec podziału RFIL, a teraz nowego funduszu - to efekt zmiany systemowej. Jak podkreśla prof. Swianiewicz, coraz większa część pieniędzy, nie tylko na inwestycje, pochodzi z rozdania rządowego. - Nawet gdyby założyć, że są dzielone według sprawiedliwego algorytmu, to ciągle jest tak, że to nie samorząd, lecz rządowi urzędnicy z Warszawy decydują o tym, na co gmina może pieniądze wydać i dlaczego jej wniosek jest ważniejszy niż wniosek innej gminy. Albo gdy ta sama gmina składa dwa wnioski, to dlaczego jeden jest ważniejszy do drugiego - podkreśla Swianiewicz. Choć autorzy zauważają, że małe gminy częściej od większych miast dysponują niskimi dochodami budżetowymi w przeliczeniu na jednego mieszkańca. „Oznacza to, że rozdział środków z dotacji rządowych ma pewien walor polityki wyrównawczej”. Fundusz ma wspierać inwestycje samorządowe, ale jednocześnie rząd wprowadza Polski Ład, który powoduje ubytki we wpływach z PIT i po stronie budżetu, i samorządów. - W tym przypadku rola dobrego wujka polega na tym, że zabrał nam kieszonkowe, ale za to kupił cukierki i każdy ma się cieszyć. To cały problem tej logiki. Może lepiej było podzielić te pieniądze algorytmem nawet z preferencją dla małych gmin niż robić konkursy, których jedynym efektem jest, że można dać więcej swoim - podkreśla Jarosław Flis. PiS jednak odpowiada, że straty podatkowe samorządów wynikające z Polskiego Ładu zrekompensuje różnymi metodami - to przede wszystkim jednorazowa subwencja dodatkowa w wysokości 8 mld zł oraz wprowadzana od 2023 r. coroczna subwencja rozwojowa.