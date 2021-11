– Główną, uzasadnioną względami logiki tendencją, dostrzegalną w licznych uchwałach jednostek samorządu terytorialnego , jest umorzenie odsetek w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna – twierdzi prawniczka. Według niej w przypadku rozłożenia spłaty na raty lub odroczenia płatności w uchwałach organów stanowiących dostrzegalne są dwie praktyki. Pierwsza polega na tym, że od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do dnia upływu terminu spłaty. Druga praktyka polega na tym, że nie pobiera się odsetek od dnia przyznania ulgi do dnia upływu terminu spłaty. Natomiast w obu przypadkach odsetki do dnia złożenia wniosku są rozkładane na taką samą liczbę rat jak należność główna. – W uchwałach wskazuje się też, że jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, to pozostała do spłaty należność cywilnoprawna staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty – mówi Lilia Czepli.