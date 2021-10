Podczas konferencji online Kościński oświadczył, że od 2022 r. żaden samorząd nie będzie mieć mniejszych dochodów niż prognozował przed Polskim Ładem. "Chcemy też ustabilizowania sytuacji finansowej samorządów, aby mogły bezpiecznie planować wydatki i projekty. Stąd szereg rozwiązań dających JST gwarancję stabilnych dochodów" - mówił szef MF.

Zaznaczył, że nieprawdziwe są tezy, że rząd nie wspiera samorządów. "W latach 2016-2020 dochody samorządów wzrosły do prawie 1,3 bln zł. W porównaniu do lat 2011-2015 to więcej o blisko 40 proc. Te liczby dotyczą wszystkich samorządów, w tym dużych miast" - wskazał Kościński. Wspomniał, że rząd wprowadził szereg rozwiązań skierowanych do samorządów, w tym rządowy fundusz inwestycji lokalnych i uelastycznienie samorządowych reguł fiskalnych. "W efekcie budżety samorządów (w 2020 r, PAP) zamknęły się nadwyżką 5,7 mld zł mimo, że samorządy mówią o minus 20 mld zł" - powiedział.

Dodał, że po pierwszym półroczu br. na kontach samorządów jest nadwyżka w wysokości 22,4 mld zł.

"Kondycja finansowa samorządów jest bardzo dobra; jest przy tym ściśle powiązana z polską gospodarką, która weszła już na ścieżkę szybkiego wzrostu" - podsumował Kościński.

Wiceminister finansów Sebastian Skuza przypomniał, że przygotowano rozwiązania doraźne dla samorządów na przyszły rok, ale ich pozytywne skutki będą odczuwalne jeszcze w tym roku: w 2021 r. samorządy dostaną dodatkowe 8 mld zł podzielone według algorytmu opartego na obiektywnych danych. Zapewnił, że przy podziale tej kwoty nie będzie uznaniowości.

Jak mówił Skuza, w tym roku samorządy otrzymają dodatkowo 4 mld zł subwencji na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych; te środki również będą dzielone według algorytmu. Zostaną przekazane do gmin jako uzupełnienie subwencji ogólnej. "Te środki trafią do JST, w których niedobór infrastruktury komunalnej w obszarze wodno-kanalizacyjnym jest poniżej pewnych progów procentowych w skali kraju" - poinformował.

"Jeśli chodzi o 2022 r., samorządy przed ogłoszeniem Polskiego Ładu prognozowały dochody z PIT, CIT i subwencji ogólnej na poziomie 140 mld zł. Według prognoz MF dzięki projektowanym zmianom dochody, włączając dodatkowe 8 mld zł, wyniosłyby ok. 149 mld zł, czyli o 9 mld zł więcej niż planowały same samorządy" - podkreślił wiceminister finansów.

Podał też przykłady, ile zyskają poszczególne miasta w stosunku do wcześniej planowanych dochodów. Zdaniem MF, dochody Krakowa będą większe o 90 mln zł (4,2 proc.), Warszawy o 166 mln zł (2,1 proc.), Olsztyna o 38 mln (12,4 proc), a Częstochowy o 31 mln zł (8,7 proc.).

Skuza: W październiku możliwe rozstrzygnięcie konkursu z Rządowego Funduszu Polski Ład

"Oprócz działań budżetowych mamy również działania związane z Funduszem Polski Ład, czyli Programem Inwestycji Strategicznych, który oferuje bezzwrotny i bardzo wysoki pakiet dofinansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego" - powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza.

"Pierwszy nabór z tego programu to kwota 20 mld zł. Wnioski są procedowane. Myślę, że już w tym miesiącu można się spodziewać rozstrzygnięcia tego konkursu" - dodał.

Wiceminister wyjaśnił, że oferowane dofinansowanie w tym programie sięgnąć może nawet 95 proc. wartości inwestycji, a jego celem jest zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie.

Jak powiedział Skuza, zainteresowanie tym programem ze strony jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo duże, o czym świadczy kwota wnioskowanych projektów, która w pierwszej jego edycji wyniosła około 93 mld zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.