Co to oznacza w praktyce? Gruz po domowym remoncie wciąż będzie można oddać do PSZOK-u (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Co się więc zmieni? Jak wyjaśniała na posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Marzena Berezowska, dyrektor departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, gmina nie będzie miała obowiązku uzyskania poziomów recyklingu odpadów budowlanych – będzie on spoczywał na przedsiębiorcy, na terenie planowanej budowy.