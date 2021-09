Przypomnimy, że każdy administrator, którzy przetwarza dane osobowe, musi to robić zgodnie z prawem, rzetelnie i w przejrzysty sposób. Dane mogą być zbierane jedynie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach ‒ do wykonania umowy czy zadania ustawowego, np. ośrodek pomocy społecznej zbiera takie informacje, by wypłacać świadczenia rodzinne, szkoła , by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, by wywiązać się z umowy o świadczenie usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Wszystkie te podmioty zbierają dane tylko w minimalnym zakresie, niezbędnym do celu przetwarzania. Celu tego nie wolno zmieniać, chyba że stanowią o tym inne przepisy. Z taką sytuacją mamy do czynienia w art. 6o ust. 1a u.c.p.g. Regulacja ta, jak tłumaczy dr Mirosław Gumularz, radca prawny w kancelarii GKK Gumularz Kozik Radcowie Prawni, daje administratorom baz danych kompetencję, by legalnie zmienić cel, dla którego zostały one pierwotnie zebrane. W ten sposób dojdzie do zalegalizowania przetwarzania danych przez włodarzy, jak i podmioty, które pierwotnie dane zebrały, a następnie im je uzupełniły. Ale przez to, że przepis jest ogólnikowy, stawia w kłopocie zarówno włodarzy, jak i podmioty, które będą zobowiązane przekazać dane. Z noweli nie wynika bowiem, jakich kategorii danych może żądać wójt, czy jest to imię i nazwisko w połączeniu z adresem, czy informacje, ile osób w danej rodzinie korzysta ze świadczeń rodzinnych, czy też jakie jest zużycie wody w danym lokalu. – Takie umocowanie administratora do działania nie jest w praktyce łatwe do zastosowania. Nie może on bowiem zakładać, że ma pełną swobodę pozyskiwania danych określonych kategorii. Musi samodzielnie dokonać ich selekcji, doprecyzowując zakres pozyskiwanych informacji pod kątem ich niezbędności – mówi Magdalena Czaplińska, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych sp.p. – Jeżeli zakres udostępnienia danych będzie nieadekwatny i naruszający zasadę minimalizacji, to będzie to okoliczność obciążająca zarówno tego, kto jest udostępnia, jak i tego, kto je pozyskuje – dodaje z kolei Mirosław Gumularz.