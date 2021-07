Warto przypomnieć, że w orzeczeniu z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 (gmina Wrocław) TSUE przesądził, że jednostki budżetowe gminy nie powinny być traktowane jako odrębni od niej podatnicy VAT. Miesiąc później zapadła uchwała NSA (z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15) o podobnych skutkach, tyle że w odniesieniu do zakładów budżetowych. Konsekwencją tego była zaś ustawa wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń VAT w jednostkach samorządu. Co do zasady miało to nastąpić „w przód”, lecz nowela umożliwiła też centralizację „wstecz”, za okresy nieobjęte przedawnieniem zobowiązań podatkowych.

Wiele gmin złożyło wnioski o stwierdzenie nadpłaty jeszcze przed upływem owych 30 dni. Liczyły na to, że dostaną oprocentowanie wyliczone aż do dnia zwrotu nadpłaty. Gdy go nie otrzymały, poszły do sądów. Ale te orzekają, że odsetki się nie należą, bo oprocentowanie przysługuje tylko wtedy, gdy gmina złożyła korektę deklaracji obejmującą rozliczenia w zakresie VAT swoich wszystkich jednostek organizacyjnych. JST tego nie robiły, gdyż wymagałoby to zbyt wiele trudu i zajęło mnóstwo czasu. Złożyły jedynie korekty dotyczące podatku naliczonego na podstawie faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne. To z kolei stało się powodem odmowy prawa do oprocentowania nadpłaty. Zarówno fiskus, jak i sądy uznały także, że korekty powinny być sporządzone w odniesieniu do całego okresu nieobjętego przedawnieniem i dotyczyć obrotów wszystkich jednostek budżetowych. A więc, jeżeli złożona przez gminę korekta nie spełniała tego warunku, to nie była związana z tzw. centralizacją rozliczeń VAT. A to oznacza, że nie ma tu zastosowania przepis o oprocentowaniu nadpłat (art. 78 par. 5 pkt 1 ordynacji).