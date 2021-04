Kobieta w skardze na bezczynność prokuratora wskazała, że złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej, czy toczące się pod konkretną sygnaturą postępowanie zostało zakończone, a jeżeli nie, na jakim jest etapie, lecz nie uzyskała odpowiedzi. Prokurator wniósł o oddalenie skargi, wskazując, że odpowiedź została sporządzona w terminie, zeskanowana i zaimportowana do wiadomości zwrotnej. Wyjaśniał, że dokument elektroniczny został wydrukowany i załączony do akt, więc organ był przekonany, że został on wysłany, a sprawa mogła zostać wykreślona z rejestru. Okazało się jednak, że odpowiedź przypadkowo zapisała się jako wersja robocza na skrzynce e-PUAP. Prokurator argumentował, że nie może być mowy o jego bezczynności, gdyż podjął działania zmierzające do realizacji obowiązku, a realny brak odpowiedzi wynika jedynie z niedopatrzenia. Podniósł też, że kobieta przed złożeniem skargi nie wezwała go do zajęcia stanowiska, nie został więc spełniony warunek formalny jej wniesienia.