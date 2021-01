To odpowiedź na apele o dokonanie zmian w Narodowym Programie Szczepień. Po jego ogłoszeniu pojawiły się wątpliwości, na którym jego etapie wakcynacją będą objęci opiekunowie w żłobkach i klubach dziecięcych. Treść programu wskazuje, że po etapie 0, który ma dotyczyć przede wszystkim pracowników służby zdrowia i domów pomocy społecznej, nastąpi etap I, w którym uwzględnieni są m.in. seniorzy w wieku 60+, służby mundurowe i nauczyciele. Problem w tym, że placówki dla maluchów nie należą do systemu oświaty. W II etapie jest mowa o szczepieniach dla osób poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi oraz osób bezpośrednio zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa. Oznacza to, że pracownicy żłobków podlegaliby szczepieniem dopiero w III etapie – tak jak pozostała część społeczeństwa.