Jeśli mimo prowadzonej działalności podlegał on KRUS, to czas tego ubezpieczenia trzeba wliczyć do 60 miesięcy, które muszą minąć, by ponownie skorzystać z tej ulgi.

Definicja ulgi na start jest powszechnie znana. Pozwala ona osobom, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, na nieopłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez sześć miesięcy od dnia podjęcia działalności. Warunkiem jest niewykonywanie w ramach działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy czynności, które wcześniej przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy. Mimo że przepisy w tym kształcie obowiązują już od kilku lat, wciąż budzą wątpliwości. Jedną z nich rozstrzygnął ZUS w interpretacji z 8 listopada 2022 r., znak DI/100000/43/1085/2022. Z wnioskiem o jej wydanie zwrócił się przedsiębiorca, który chciałby z tej ulgi skorzystać, ale na infolinii ZUS, jak zaznaczył we wniosku, otrzymał kilka sprzecznych odpowiedzi. Przedsiębiorca prowadził już działalność gospodarczą w latach 2016‒2018, jednak nie korzystał z żadnych ulg ani nawet nie podlegał ubezpieczeniom społecznym, bo podlegał ubezpieczeniu w KRUS . Jest to możliwe na podstawie art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej: u.s.r.). Zgodnie z ust. 1 tego artykułu rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy u.s.r. nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki: