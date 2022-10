"Ustawa doprecyzowuje zasady kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanej dalej „IJHARS", oraz dostosowuje funkcjonowanie IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych" – czytamy w komunikacie.

Nowelizacja wprowadza zmiany w polegające m.in. na:

- wprowadzeniu definicji pojęć "sprzedaż na odległość" oraz "zakup kontrolny",

- dostosowaniu funkcjonowania IJHARS do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych, tj. zapewnienie właściwego przetwarzania danych osobowych zawartych w prowadzonych przez IJHARS rejestrach podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych, rejestrach rzeczoznawców oraz wnioskach,

- wprowadzeniu rozwiązań służących usprawnieniu czynności kontrolnych (Główny Inspektor, wojewódzki inspektor oraz upoważnieni przez nich pracownicy IJHARS, realizując zadania określone w ustawie oraz w odrębnych przepisach, uprawnieni zostali do pobierania nieodpłatnie próbek do badań, w tym próbek do kontroli oznakowania, dokonywania zakupu kontrolnego oraz utrwalania obrazu artykułów rolno-spożywczych będących przedmiotem kontroli przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz),

-możliwości uzyskania pomocy policji lub straży gminnej (miejskiej) przy przeprowadzaniu kontroli przez organy IJHARS (jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w toku kontroli organ IJHARS natrafi na opór, który utrudni lub uniemożliwi przeprowadzenie kontroli),

- upoważnieniu pracowników IJHARS do kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, po okazaniu legitymacji służbowej oraz okresowego imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli,

- umożliwieniu kontroli działalności podmiotów prowadzących sprzedaż na odległość oraz zakładów żywienia zbiorowego przez zakup kontrolny produktu bez uprzedniego okazywania legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzania kontroli (ujawnienie tożsamości i okazanie upoważnienia do kontroli nastąpi dopiero po otrzymaniu nabytego produktu),

- dodaniu nowego rozdziału regulującego szczegółowo kwestie związane z kontrolą sprzedaży na odległość (zakup kontrolny, anonimowe pobranie próbek),

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących centralnego rejestru podmiotów działających na rynku artykułów rolno- spożywczych i rejestru rzeczoznawców, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. z uwagi na konieczność wprowadzenia dłuższego okresu przejściowego wymaganego dla utworzenia nowych systemów informatycznych.

