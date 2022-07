Po tym jak przez Polskę rozpoczął się transport ukraińskiego zboża, w mediach pojawiły się doniesienia, że rolnicy są zaniepokojeni jego napływem. Wskazują, że wypełniają się polskie magazyny, przez co - jak się obawiają - w silosach nie będzie miejsca na polskie zboże z tegorocznych żniw.

Kowalczyk był pytany podczas piątkowej konferencji o propozycje resortu ws. pomocy rolnikom przy skupie zbóż w sytuacji, gdy na polski rynek napływa zboże z Ukrainy, a magazyny zbożowe są zapełnione.

"Pracujemy nad planem, który precyzyjnie ogłoszę we wtorek" - odpowiedział szef MRiRW. "Chciałbym przedstawić to również na Radzie Ministrów. Rada Ministrów, mam nadzieję, to zaakceptuje - roboczo to wszystko dogrywamy" - dodał. Jak wskazał Kowalczyk, "trwają jeszcze prace nad systemem finansowania tego planu, rodzajów skupu". Dodał, że będą przedstawione różne warianty. "Są przymiarki dofinansowania" - powiedział, odnosząc się do pytania o ceny skupu pszenicy.

"Rolnicy, którzy będą chcieli sprzedać zboże po żniwach, w czasie żniw nie będą mieli z tym problemu. Jesteśmy przygotowani na nawet kilka milionów ton zbóż" - zapewnił wicepremier.

Kowalczyk zwrócił uwagę na "ogromny kryzys zbożowy na rynkach światowych". "Rolnicy, którzy mają możliwości przechowalnicze, powinni z tych możliwości skorzystać, bo na pewno w drugim półroczu zboże nie będzie tańsze" - zaznaczył. Dodał, że jest ono surowcem poszukiwanym obecnie na giełdzie, a jego cena nie spada.

Minister przyznał, że są "lokalne problemy z dostępnością magazynów" - głównie w województwach podkarpackim i lubelskim. "Te chcemy rozwiązać już w sposób zorganizowany, żeby rolnicy w tamtych terenach głównie mieli możliwość sprzedaży tego zboża, jeśli tylko zechcą" - wskazał.