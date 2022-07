– Od 2020 r., czyli po wprowadzeniu aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” służącej do składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, nie ma możliwości powrotu do szacowania strat spowodowanych przez suszę przez komisje powołane do tego celu przez wojewodę – odpowiedziało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pytania DGP. Niewykluczone, że rolnicy z części regionów Polski – zamiast pójść na żniwa – wyjdą na ulice.

Gdzie leży problem