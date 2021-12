Zgodnie z nowymi przepisami miejsce do prowadzenia piątkowego i sobotniego handlu ma wyznaczać rada gminy (w formie uchwały). Będzie to zadanie własne samorządu o charakterze obowiązkowym. Przy wyborze lokalizacji należy brać pod uwagę dogodną komunikację oraz bliskość do centrum danej gminy lub miasta i miejsc atrakcyjnych turystycznie. Rada gminy ustali też regulamin określający zasady prowadzenia wspomnianego handlu. Co istotne – rolnicy, którzy handlują w piątki i soboty, zostaną zwolnieni z opłaty targowej.