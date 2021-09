Odmiennego zdania był sąd okręgowy, który badał sprawę w I instancji. Uznał, że zgodnie z rozumieniem przepisów kodeksu cywilnego ciągnik rolniczy jest środkiem komunikacji. Nie ma tutaj znaczenia, czy samodzielnie porusza się po drodze, czy służy jedynie do przemieszczenia innej maszyny. Jest nim tak samo zespół złożony z ciągnika i kosiarki rotacyjnej. Konieczności wypłacenia świadczenia z ubezpieczenia nie zmienia więc fakt, że metalowy element oderwał się od innej maszyny. Jak wskazał sąd, sam powód niewątpliwie przyczynił się do wypadku, ponieważ nie zachował odpowiednich środków ostrożności podczas pracy. Nie pozbawia go to jednak prawa do otrzymania świadczenia, a najwyżej daje ubezpieczycielowi argument do proporcjonalnego obniżenia sumy.