Obiecane przez PiS dopłaty równe Niemcom czy Francuzom okazały się mrzonką. Dopłaty są – jak często się wydaje – jakimś specjalnym benefitem, który otrzymują polscy rolnicy. Samo określenie „dopłaty” jest mylące. Powinniśmy mówić raczej o „wyrównaniu”, które dostają farmerzy w całej Europie, i ma to związek z umowami przedakcesyjnymi, a wynika z różnic rynkowych. Nikt rolnikom łaski nie robi. W zakresie pieniędzy z Zielonego Ładu na razie wszystko to jedynie puste deklaracje, nikt tych środków nie widział i nikt nie ma pojęcia, czy wystarczą. Zresztą my nie potrzebujemy kolejnych pieniędzy przeznaczanych na to, by dostosować się do wymysłów Brukseli. Wielu rolników wciąż nie dostało odszkodowań sprzed lat. My chcemy spokojnie działać – polscy rolnicy nie boją się ciężkiej pracy. Sam doszedłem do wszystkiego od zera – mój ojciec był spawaczem, a mama sprzątaczką. I jestem z tego dumny. Gdy jako młody chłopak wyjechałem za granicę pracować na fermie norek, to wyrzucałem tam gnój. Wróciłem do Polski, podjąłem studia i zainwestowałem w to, na czym się znam. Udało się założyć działalność odnoszącą sukcesy, chcę dalej ją rozwijać i płacić tu podatki. Podobnie działa wielu innych. Tymczasem polski rząd nie chce nam na to pozwolić – przy piątce dla zwierząt planowano przecież zakazać prowadzenia działalności w ciągu półtora roku bez żadnego odszkodowania. To nie jest sprawiedliwość ani cywilizowane państwo prawa.