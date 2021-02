Rolnicy wskazują jednak, że nie miałoby to wpływu na to, co naprawdę stanie się ze zwierzęciem, gdy trafi do rzeźni, choć jednocześnie mogłoby być pretekstem do zbijania ceny u nich. Dodatkowo wycofanie się części hodowców ze sprzedaży takiego mięsa mogłoby spowodować nadwyżkę na rynku tradycyjnym i tym samym również negatywnie wpłynąć na ceny.