– Wciąż są deficyty cukru w południowej Europie, ale już teraz menedżerowie dwoją się i troją, by znaleźć rynki, na które można sprzedać nasze nadwyżki. A za sprawą podatku cukrowego będą one jeszcze większe – ocenia dyrektor KZPBC w rozmowie z nami. Rolnicy nie mają wątpliwości, że trend mniejszego spożycia cukru będzie się utrzymywał. Dodają jednak, że mają nadzieję na popularyzację innych zastosowań buraka cukrowego. – To roślina, która ułatwia potem na tej samej ziemi uprawę zbóż, a dzięki rozbudowanemu aparatowi liściowemu 1 ha buraków produkuje od dwóch do trzech razy więcej tlenu niż hektar lasu. Coraz popularniejsze jest ich wykorzystanie w przemyśle przy produkcji bioplastiku, środków do prania i zmywania, kosmetyków czy leków – zauważa Rafał Strachota.