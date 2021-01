Ponad rok temu uregulowano we Francji prawa pokrewne wydawców prasy. Chodzi m.in. o wykorzystanie fragmentów artykułów w internecie. Przykładem może tu być Google News. Serwis agreguje nagłówki informacji często stanowiące ich najistotniejszą część. Linkują one do źródła, problem w tym, że – jak pokazują badania – wielu internautów poprzestaje na przeczytaniu tej krótkiej informacji. W efekcie zarabia światowy gigant, a wydawcy i dziennikarze, którzy wytworzyli informację, nie dostają nic. Porozumienie zawarte między Alliance de la Presse d’Information Générale (stowarzyszeniem zrzeszającym francuskich wydawców tytułów prasy informacyjnej) a Google’em ma to zmienić.