Miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wynosi średnio 15 tys. 691 zł brutto, co oznacza wzrost o 4 proc. względem zeszłego roku, kiedy było to 15 tys. 127 zł brutto - wynika z „Raportu Płacowego". Z raportu firmy Antal wynika, że największe wzrosty wynagrodzeń odnotowano w finansach i księgowości, gdzie średnie płace zwiększyły się o 9 proc., osiągając 16 tys. 509 zł brutto, wobec 15 tys. 143 zł w 13. edycji raportu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w Polsce w 2025 r. wynosi 15 691 zł brutto, co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku.

Finanse i księgowość odnotowały największe wzrosty płac – +9 proc., średnio 16 509 zł brutto.

W branży prawnej wynagrodzenia wzrosły o 6 proc. do poziomu 16 340 zł brutto, szczególnie w obszarze prawa pracy i podatków.

Sprzedaż i marketing zanotowały wzrost płac o 6 proc., osiągając średnio 15 797 zł brutto.

Farmacja zwiększyła wynagrodzenia o 3 proc. – do 16 194 zł brutto.

W IT utrzymuje się stabilizacja – wzrost płac tylko o 1 proc., średnio 19 419 zł brutto, co wciąż daje najwyższe wynagrodzenia wśród analizowanych branż.

Inżynieria: średnie zarobki to 12 533 zł brutto, wzrost o 5 proc..

Logistyka: średnie płace wzrosły o 5 proc. do poziomu 13 374 zł brutto, napędzane m.in. rozwojem e-commerce.

Członkowie zarządów w Polsce w 2025 r. zarabiają średnio 59 202 zł brutto miesięcznie, co oznacza wzrost o 18 proc. w stosunku do roku 2024.

Na rynek pracy w Polsce wpłynie dyrektywa UE 2023/970 o przejrzystości wynagrodzeń, która zacznie obowiązywać w czerwcu 2026 r. i zobowiąże firmy do raportowania luki płacowej.

Kompetencje cyfrowe i umiejętności w zakresie automatyzacji procesów, analizy danych i cyberbezpieczeństwa stają się kluczowe dla szybszego rozwoju kariery i wyższych wynagrodzeń.

W których zawodach wzrosły wynagrodzenia w 2025 roku i dlaczego

„Firmy z sektora finansowego poszukują dziś specjalistów zdolnych nie tylko do raportowania, ale też do analizy danych i wdrażania rozwiązań automatyzujących procesy. Zyskują przede wszystkim role łączące kompetencje analityczne, technologiczne i strategiczne. W księgowości coraz częściej pojawia się rotacyjność obowiązków, co poszerza zakres odpowiedzialności pracowników i przekłada się na wyższe oczekiwania płacowe” - wyjaśnił cytowany w informacji Michał Borkowski z Antal.

Z kolei w branży prawnej wynagrodzenia wzrosły o 6 proc., średnio do 16 tys. 340 zł brutto, a najszybciej rosną płace w obszarach związanych z prawem pracy i podatkowym. Sprzedaż i marketing również zyskały 6 proc., a średnie wynagrodzenie wynosi obecnie 15 tys. 797 zł brutto. Farmacja odnotowała wzrost na poziomie 3 proc., osiągając średnio 16 tys. 194 zł brutto. W sektorze IT natomiast utrzymuje się trend widoczny od kilku lat – po okresie bardzo dynamicznych wzrostów płac nastąpiła długotrwała stabilizacja. W 2025 roku wynagrodzenia w tej branży wzrosły o 1 proc., osiągając średni poziom 19 tys. 419 zł brutto.

„W inżynierii i logistyce wzrosty wynagrodzeń wyniosły średnio 5 proc., osiągając odpowiednio 12 tys. 533 zł brutto oraz 13 tys. 374 zł brutto. W pierwszym z tych sektorów liczba inwestycji maleje, jednak nadal utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze automatyzacji i zaawansowanych technologii. Z kolei logistyka korzysta na dynamicznym rozwoju e-commerce i inwestycjach w szybkie łańcuchy dostaw, co sprzyja wzrostowi płac w wybranych regionach kraju, zwłaszcza w pobliżu zachodniej granicy” - dodano w raporcie. Z publikacji wynika ponadto, że wynagrodzenia członków zarządów w Polsce wzrosły w 2025 roku średnio z 50 tys. 181 zł do 59 tys. 202 zł brutto miesięcznie, co oznacza ok. 18-proc. wzrost.

Jakich umiejętności oczekują pracodawcy w 2025 roku?

Autorzy raportu wskazali, że na eliminację różnic w wynagrodzeniach za tę samą pracę wpływa m.in stopień przygotowania firm do wdrożenia dyrektywy 2023/970 w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, która zacznie obowiązywać w czerwcu 2026 roku. Dokument ten zobowiąże pracodawców do wartościowania stanowisk, raportowania luki płacowej oraz zapewnienia równości wynagrodzeń za pracę o jednakowej wartości.

Zdaniem autorów raportu, w branżach takich jak finanse, bankowość czy farmacja, coraz więcej firm oczekuje, że pracownicy nie tylko będą posiadać specjalistyczną wiedzę w swoich dziedzinach, ale także umiejętność pracy z danymi, automatyzacji procesów oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa. „Widzimy wyraźnie, że kompetencje cyfrowe stają się nie tylko dodatkiem, lecz podstawowym elementem profilu pracownika w wielu branżach. Specjaliści, którzy potrafią łączyć wiedzę technologiczną z rozumieniem procesów biznesowych, mogą dziś liczyć na znacznie szybszy rozwój kariery i bardziej atrakcyjne wynagrodzenia” – podkreślił cytowany w informacji prezes Antal Artur Skiba.

14. edycja „Raportu płacowego” Antal 2025 została przygotowana na podstawie przeprowadzonej analizy płac 1871 specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych na przestrzeni drugiego półrocza 2024 i pierwszego półrocza 2025 roku. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów w 2024 i 2025 roku, a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. Antal zajmuje się rekrutacją pracowników, consultingiem HR oraz outsourcingiem. (PAP)