Nowe przepisy przewidują, że jeżeli kadencja organu statutowego związku zawodowego, zrzeszeń przedsiębiorców lub społecznego inspektora pracy upływa w okresie stanów zagrożenia epidemicznego albo epidemii (lub do 30 dni po ich odwołaniu), zostaje ona przedłużona do czasu wyboru osób na nową kadencję, ale nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania wspomnianych stanów. Dotyczy to przypadków, gdy z powodu pandemii obecnie nie można przeprowadzić takich wyborów.